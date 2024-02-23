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Макрон ждет европейских лидеров в Париже: будут обсуждать Украину

Лидеры ЕС будут изучать пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с иностранными лидерами в Париже в понедельник, чтобы обсудить усиление сотрудничества в поддержку Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Макрон ждет европейских лидеров в Париже: будут обсуждать Украину

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – заявили в Елисейском дворце в четверг.

Французские чиновники говорят, что Макрон полон решимости дать понять Москве, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки со стороны США.

О приглашении от президента Франции также в четверг сказал президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Polsat News.

"Президент Макрон пригласил в Париж целый ряд европейских лидеров на специальной основе, чтобы обсудить новые предложения по решениям и помощи Украине. Мы обсудим их подробно", – отметил он, добавив, что во встрече примут участие лидеры ряда стран.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 24 февраля, будет уже два года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так называемая "специальная военная операция" явно затянулась, но путинский режим, начав агрессию, уже не может остановиться, потому что это будет чревато его падением. Потому устами того же экс-президента РФ Дмитрия Медведева (в данный момент – замглавы Совета безопасности) анонсирует планы по захвату Киева, Одессы и так далее. Несмотря на огромные потери во имя захвата Авдеевки, оккупационная армия готова к новому наступлению, потому что имеет большие резервы. Украина таких, увы, не имеет. А падение помощи со стороны союзников не дает нам возможности компенсировать это хотя бы военно-техническим преимуществом. ВСУ остро ощущают "снарядный голод", но продолжают демонстрировать чудеса мужества. Эксперты специально для портала "Комментарии" продолжают анализировать ход российско-украинской войны (идущей уже десять лет) накануне второй годовщины ее полномасштабной фазы.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-host-ukraine-summit-paris-on-monday-2024-02-22/
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