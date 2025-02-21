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Маркон ответил, считает ли Зеленского диктатором

Французский лидер напомнил, как выбирали Путина

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал президента Украины Владимира Зеленского, которого президент США Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов".

Маркон ответил, считает ли Зеленского диктатором

Макрон поддержал Зеленского. Фото из открытых источников

"Зеленский был избран на свободных выборах, чего нельзя сказать о Путине, который в течение длительного времени убивал своих оппонентов и манипулировал российскими выборами", — заявил Эмманюэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Владимир Зеленский является легитимным президентом Украины.

"Думаете, Зеленский может организовать президентские или парламентские выборы в Украине, где миллионы украинцев сбежали ради своей безопасности, где он мобилизовал несколько миллионов человек на фронт и где целая полоса украинской территории была завоевана Россией?", — добавил французский лидер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.



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Источник: https://www.bfmtv.com/
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