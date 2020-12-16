Мэрию Парижа оштрафовали за большое количество женщин

Муниципальные власти Парижа получили немалый штраф за излишнее количество женщин на должностях. Наказание наложило Министерство государственных служб Франции, которое усмотрело нарушение гендерного равноправия при анализе кадровой политики мэрии. Размер штрафа составит 90 тыс. евро.

Здание мэрии в Париже

Членов городского совета обвинили в неверном распределении руководящих должностей — на 11 позициях находятся женщины, и только 5 постов принадлежат мужчинам. Это является нарушением закона о гендерной сбалансированности национальных правительственных ведомств и местных советов, принятого в 2012 году.

Как отмечается, женщины занимают 69% руководящих должностей в Париже еще с 2018 года.

"Подобная цифра вносит большой вклад в феминизацию должностей высшего руководства и менеджеров. Тем не менее она не соответствует показателю, установленному для обоих полов", — пояснили в министерстве.

Мэрия должна заплатить штраф за нарушения, которые имели место два года назад. Работники городского совета считают штраф парадоксальным, однако от выплаты не отказываются.

Как сообщал портал "Комментарии", в Женеве планируют установить "женские" дорожные знаки. Такая идея должна продемонстрировать гендерное равенство, считают в городском совете. На рассмотрение в мэрии представили шесть вариантов дорожных знаков, в которых используются женские фигуры. На знаках изображены пожилые и беременные женщины. Отмечается, что эта инициатива стала первой для Швейцарии. Как отметила мэр Женевы Сандрин Салерно, хоть данная идея может показаться анекдотичной, на самом деле речь идет о развитии общества. По ее мнению, публичное пространство было задумано "мужчинами для мужчин".

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