Между США и Китаем: в чем состоит миссия Макрона

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Марьян Ощановский
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не находиться на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко.
Макрон встретился с лидером Китая. Фото из открытых источников
По словам политолога, Макрон считает неэффективными как НАТО, так и ЕС, поэтому делает ставку не на Евросоюз, а в целом на европейское сообщество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута захватчики смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.
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