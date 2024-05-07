Между США и Китаем: в чем состоит миссия Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не находиться на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко.

Макрон встретился с лидером Китая. Фото из открытых источников

"С одной стороны Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время, Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой соскочить с этого поезда. Макрон хочет раскачать ВПК и модернизировать все процессы внутри Европы, а когда наступит критический момент, быть в известной степени золотой акцией между американцами и китайцами", – заявил Игорь Чаленко.

По словам политолога, Макрон считает неэффективными как НАТО, так и ЕС, поэтому делает ставку не на Евросоюз, а в целом на европейское сообщество.

"Макрон смотрит шире. Он делает ставку на европейское сообщество, считая, что ЕС, грубо говоря, не вылез из штанишек. Он хочет привлечь в свои проекты и Великобританию, и Балканы", – сказал Игорь Чаленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута захватчики смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.