Музей Оранжери в Париже: сколько стоит вход

В самом сердце Парижа, среди изысканных аллей парка Тюильри, скрывается не просто музей, а целый мир искусственной красоты и творческого вдохновения. Музей Оранжери, расположенный в западном конце парка, рядом с монументальным Лувром и недалеко от знаменитого музея д’Орсе, изначально был оранжереей — местом, где хранили экзотические растения. Со временем, это здание трансформировалось в величественную галерею, которая сегодня привлекает тысячи посетителей своими уникальными экспонатами.

Музей Оранжери в Париже

В 1927 году Оранжери получила статус музея и с тех пор претерпела множество изменений. Особенно значительной была реконструкция 2006 года, когда музей обрел современное обличие, предоставив посетителям двухэтажное пространство с изысканными экспозициями. Первый этаж музея гармонично дополняет коллекцию музея д’Орсе, представляя работы таких мастеров, как Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо.

Однако настоящей жемчужиной музея являются "Кувшинки" Клода Моне, расположенные в овальном зале на втором этаже. Эти восемь монументальных панно, созданные Моне на заре XX века, представляют собой визуальное воплощение мира и спокойствия. Каждая картина из серии демонстрирует уникальные оттенки и настроения, изменяющиеся в зависимости от времени суток и освещения, позволяя зрителям ощутить все грани импрессионистского мастерства.





Моне, вдохновленный страшными событиями Первой мировой войны и желая противопоставить ужасам войны что-то утешительное, создал "Кувшинки" как символ мира. Эти картины были его ответом на разрушение и страдания, символизируя надежду и внутреннее умиротворение. Моне знал, что только рядом друг с другом, эти произведения способны производить глубокое впечатление на зрителя, которое останется с ним навсегда.

Помимо "Кувшинок", в музее также представлены работы других известных художников, включая Анри Матисса, Поля Гогена, Альфреда Сислея и Генри Руссо, что делает коллекцию Оранжери поистине всесторонней и многообразной.





Посещение музея

Музей Оранжери открыт для посещения со среды по понедельник с 9:00 до 18:00. Стоимость билетов составляет 9 евро, с предоставлением скидок для детей, студентов и пенсионеров. Также доступны комбинированные билеты для посещения музеев Оранжери и д’Орсе. Благодаря удобному расположению и богатой коллекции, музей Оранжери является идеальным местом для тех, кто ищет вдохновение в искусстве и истории.



