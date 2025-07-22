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Мы готовы нажать красную кнопку: Париж обратился к ЕС с требованием по переговорах с США

Politico пишет о том, что Франция требует от ЕС усилить давление на США в переговорах по новым пошлинам

22 июля 2025, 11:55
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Кравцев Сергей

Французское правительство требует от руководящих органов Евросоюза усилить давление на официальный Вашингтон в торговых переговорах относительно введения новых пошлин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Мы готовы нажать красную кнопку: Париж обратился к ЕС с требованием по переговорах с США

Переговоры ЕС и США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, во Франции уверены, что европейские переговорщики должны "четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку", если Дональд Трамп откажется согласиться на приемлемые торговые условия.

Неназванный французский чиновник заявил, что Европейская комиссия должна признать, что имеет дело с союзником, который "нагнетает напряжение в торговой войне, которую сам начал".

"Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой", — сказал собеседник издания.

Требования французского правительства относительно позиции ЕС отражают сильное давление, под которым находятся правительства, пытаясь справиться с решением президента США Дональда Трампа разрушить мировые торговые традиции.

Французские чиновники, которые общались с изданием, заявили, что не критикуют Брюссель за его переговорную позицию. Но Франция считает, что ЕС сейчас должен занять более жесткую позицию, поскольку капитуляция сделает Европу слабой и подорвет шансы на достижение выгодных условий.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС и США спешат заключить торговое соглашение до 1 августа на фоне угрозы тарифов от президента Дональда Трампа. Об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

СМИ отмечает, это происходит на фоне угроз Трампа ввести 30% тарифы на большинство европейского экспорта. В публикации говорится, что Брюссель готов принять даже несбалансированную сделку, выгодную для США, если это поможет выйти из тупика переговоров.




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Источник: https://www.politico.eu/article/france-wants-eu-to-punch-back-harder-at-trump-in-tariff-fight/
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