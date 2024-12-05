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Над Макроном сгущаются тучи: сколько французов хочет его отставки

Le Point пишет о том, что каждый второй француз хочет, чтобы Макрон ушел в отставку

5 декабря 2024, 15:20 comments1814
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Кравцев Сергей

Соцопрос показал, что многие французы хотят, чтобы нынешний президент Эммануэль Макрон ушел в отставку из-за роспуска правительства страны во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Помимо этого, люди требуют провести президентские выборы уже в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Le Point на основе опроса, проведенного Cluster17 эксклюзивно для издания.

Над Макроном сгущаются тучи: сколько французов хочет его отставки

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Некоторые оппозиционные законодатели призвали Макрона уйти в отставку после того, как в среду, 4 декабря, его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Тем не менее он сказал, что не покинет свой пост до 2027 года, когда его второй президентский срок подойдет к концу, отметили журналисты.

Социологи обнародовали результаты исследования, согласно которому 54% опрошенных французов выступают за отставку Макрона. Также они заявили, что хотят, чтобы уже в 2025 году во Франции были проведены досрочные президентские выборы.

По данным социологов, поддержка идеи проведения досрочных выборов сконцентрирована в основном среди наиболее "антисистемного" электората. Умеренные избиратели же выступают против этого решения.                                                              

В издании напомнили, что лидер крайне правых Марин Ле Пен говорила о том, что Макрон виноват в том, что правительство Франции уходит в отставку. Она подчеркнула, что решение об уходе с должности нынешний президент должен принять самостоятельно.

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