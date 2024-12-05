Над Макроном сгущаются тучи: сколько французов хочет его отставки

Соцопрос показал, что многие французы хотят, чтобы нынешний президент Эммануэль Макрон ушел в отставку из-за роспуска правительства страны во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Помимо этого, люди требуют провести президентские выборы уже в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Le Point на основе опроса, проведенного Cluster17 эксклюзивно для издания.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Некоторые оппозиционные законодатели призвали Макрона уйти в отставку после того, как в среду, 4 декабря, его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Тем не менее он сказал, что не покинет свой пост до 2027 года, когда его второй президентский срок подойдет к концу, отметили журналисты.

Социологи обнародовали результаты исследования, согласно которому 54% опрошенных французов выступают за отставку Макрона. Также они заявили, что хотят, чтобы уже в 2025 году во Франции были проведены досрочные президентские выборы.

По данным социологов, поддержка идеи проведения досрочных выборов сконцентрирована в основном среди наиболее "антисистемного" электората. Умеренные избиратели же выступают против этого решения.

В издании напомнили, что лидер крайне правых Марин Ле Пен говорила о том, что Макрон виноват в том, что правительство Франции уходит в отставку. Она подчеркнула, что решение об уходе с должности нынешний президент должен принять самостоятельно.

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