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"Не сдавайтесь": с чем Макрон обратился к французам перед выборами

Президент Франции заявил, что сейчас у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!"

24 июня 2024, 12:17
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BFMTV.

"Не сдавайтесь": с чем Макрон обратился к французам перед выборами

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский лидер подчеркнул, что решение распустить парламент он принял "ответственно, с большой серьезностью" и после нескольких недель размышлений.

Макрон утверждает – роспуск был "единственным возможным выбором как для того, чтобы принять к сведению ваш голос на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы ответить на существующий беспорядок и на будущий еще больший беспорядок".

Это решение было "тяжелым и внезапным", как для парламентариев, так и для французов, и вызвало "беспокойство, неприятие, иногда даже гнев", отметил президент Франции.

В то же время он считает, что это единственное решение, которое может позволить Франции "двигаться вперед и воссоединиться".

"Предстоящие выборы – это встреча доверия, серьезная, на которой мы должны определиться с выбором для нашей страны и для нашей жизни", – подчеркнул он.

Макрон напомнил, что по состоянию на сегодня у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!".

Третий путь он называет лучшим для Франции "не только потому, что он защищает французов и готовит к будущему, но и потому, что она единственная, кто точно может блокировать крайне правых, а также крайне левых во втором туре".

По его мнению, способ, которым происходит управление страной, требует коренных изменений.

В то же время Макрон подтвердил свою готовность попытаться создать коалицию, а также исключил возможность своей досрочной отставки и подтвердил намерение доработать до конца второй срок, который истекает в мае 2027 года.

"Эти выборы – наши. Вы их сделаете. Поэтому не бойтесь, не сдавайтесь. Голосуйте. Выбирайте уважение, амбиции и справедливость для нашей нации", – добавил Макрон.

Читайте также на портале "Комментарии" — такого поворота Макрон не ожидал: что происходит во Франции за неделю до выборов.




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