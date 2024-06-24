"Не сдавайтесь": с чем Макрон обратился к французам перед выборами

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BFMTV.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Французский лидер подчеркнул, что решение распустить парламент он принял "ответственно, с большой серьезностью" и после нескольких недель размышлений.
Макрон утверждает – роспуск был "единственным возможным выбором как для того, чтобы принять к сведению ваш голос на выборах в Европарламент, так и для того, чтобы ответить на существующий беспорядок и на будущий еще больший беспорядок".
Это решение было "тяжелым и внезапным", как для парламентариев, так и для французов, и вызвало "беспокойство, неприятие, иногда даже гнев", отметил президент Франции.
В то же время он считает, что это единственное решение, которое может позволить Франции "двигаться вперед и воссоединиться".
Макрон напомнил, что по состоянию на сегодня у французов есть "три четких предложения": ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!".
Третий путь он называет лучшим для Франции "не только потому, что он защищает французов и готовит к будущему, но и потому, что она единственная, кто точно может блокировать крайне правых, а также крайне левых во втором туре".
По его мнению, способ, которым происходит управление страной, требует коренных изменений.
В то же время Макрон подтвердил свою готовность попытаться создать коалицию, а также исключил возможность своей досрочной отставки и подтвердил намерение доработать до конца второй срок, который истекает в мае 2027 года.
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