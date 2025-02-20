Не все потеряно: Макрон сделал обнадеживающее заявление об Украине и Европе

Франция и европейские партнеры поддерживают Украину и будут нести ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон поддержал Украину. Фото из открытых источников

"Я только что имел очередной длительный разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим длительного и прочного мира в Украине. Мы стоим рядом с Украиной и будем нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Французский президент отметил, что участники разговора разделяют цель, которая состоит в том, чтобы положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины уже почти три года. По его словам, усилия по достижению мира и дальше будут руководствоваться следующими принципами: Украина всегда должна быть привлечена, а ее права будут уважаться; Мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями; Беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и для каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – добавил французский президент .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, ездившая в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично президенту Трампу". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.