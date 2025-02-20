Не все потеряно: Макрон сделал обнадеживающее заявление об Украине и Европе

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Марьян Ощановский
Франция и европейские партнеры поддерживают Украину и будут нести ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон поддержал Украину. Фото из открытых источников
Французский президент отметил, что участники разговора разделяют цель, которая состоит в том, чтобы положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины уже почти три года. По его словам, усилия по достижению мира и дальше будут руководствоваться следующими принципами: Украина всегда должна быть привлечена, а ее права будут уважаться; Мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями; Беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, ездившая в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично президенту Трампу". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.
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