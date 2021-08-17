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Неизвестные напали на центр вакцинации и разбили 500 флаконов с вакцинами

В городке неподалеку от французской Тулузы неизвестные ночью напали на центр вакцинации от коронавируса

17 августа 2021, 16:30
Автор:

Хмільовська Інна

Центр вакцинации Сен-Орен (Верхняя Гарон) стал жертвой акта вандализма в ночь с понедельника на вторник. Вандалы пробрались в помещение и повредили все вакцины, которые накануне привезли в заведение. Все вакцины были уничтожены. Об этом сообщает France Bleu.

Неизвестные напали на центр вакцинации и разбили 500 флаконов с вакцинами

Вандалы растрощили вакцину. Фото: France Bleu

Около 7 утра центр вакцинации Сен-Орен, вблизи Тулузы, подвергся вандализму. Несколько злоумышленников проникли в здание, силой открыв дверь. По словам мэра города Доминика Фор, столы и компьютеры были опрокинуты.

Преступники также уничтожили вакцины. Бутылки бросали на землю, вынимая из холодильника. Сегодня все они непригодны для использования. Накануне центр вакцинации как раз получил 500 флаконов вакцины Pfizer-BioNTech. Каждый флакон, содержащий шесть доз, 3000 доз вакцины от Covid-19 уничтожен.

Ведется расследование. На месте работает судебная полиция. Расследование открыто. Только вокруг этого центра, который расположен в Espace Marcaissonne, был установлен периметр для первых наблюдений. Центр ночью не охраняется охранниками. За ним ведется дистанционное наблюдение. Сигнализация не сработала вчера вечером, уточняет городской советник.

Доминик Фор надеется возобновить работу центра до конца недели, возможно, уже в среду. Ежедневно там вакцинируют около 700 человек. В этот вторник их перенаправляют в центр Лабеж.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опаснаРуководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первого тип производства.  


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Источник: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-centre-de-vaccination-pres-de-toulouse-vandalise-des-vaccins-voles-1629189331
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