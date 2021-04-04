Неизвестные ограбили и избили французского миллионера

В ночь на 4 апреля, в дом 78-летнего французского миллионера Бернара Тапи проникли неизвестные люди. Они избили мужчину и его жену, совершили ограбление и скрылись с места происшествия.

Бернар Тапи / AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Известно, что злоумышленников было четверо. Они проникли в дом миллионера, расположенного к юго-востоку от Парижа в коммуне Комб-ла-Виль, когда семья спала. Неизвестные связали Бернара Тапи и его супругу и нанесли им несколько ударов, а после чего украли из дома драгоценности. После того как преступники скрылись, мужчина вызвал "скорую" помощь, но госпитализация не потребовалась, поскольку травмы не были тяжелыми.

О сумме нанесенного материального ущерба пока не сообщается. Судебная полиция Версаля начала расследование.

Отметим, что 78-летний Бернар Тапи — французский бизнесмен, общественный и политический деятель. Бывший депутат Европарламента. С 1986 по 1994 годы мужчина был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель", выкупленный им за 35 миллионов долларов, который стал Чемпионом Франции пять раз кряду и выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.

Согласно информации инсайдера, сейчас у миллионера проблемы со здоровьем, у него был диагностирован рак желудка.

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