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Неизвестные ограбили и избили французского миллионера

Миллионера и его жену связали и нанесли им несколько ударов

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В ночь на 4 апреля, в дом 78-летнего французского миллионера Бернара Тапи проникли неизвестные люди. Они избили мужчину и его жену, совершили ограбление и скрылись с места происшествия.

Неизвестные ограбили и избили французского миллионера

Бернар Тапи / AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Известно, что злоумышленников было четверо. Они проникли в дом миллионера, расположенного к юго-востоку от Парижа в коммуне Комб-ла-Виль, когда семья спала. Неизвестные связали Бернара Тапи и его супругу и нанесли им несколько ударов, а после чего украли из дома драгоценности. После того как преступники скрылись, мужчина вызвал "скорую" помощь, но госпитализация не потребовалась, поскольку травмы не были тяжелыми.

О сумме нанесенного материального ущерба пока не сообщается. Судебная полиция Версаля начала расследование.

Отметим, что 78-летний Бернар Тапи — французский бизнесмен, общественный и политический деятель. Бывший депутат Европарламента. С 1986 по 1994 годы мужчина был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель", выкупленный им за 35 миллионов долларов, который стал Чемпионом Франции пять раз кряду и выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. 

Согласно информации инсайдера, сейчас у миллионера проблемы со здоровьем, у него был диагностирован рак желудка.

Напомним, что 39-летнюю американскую знаменитость Бейонсе снова обокрали. Певица лишилась вещей, которые оценили в более миллиона долларов. Но полиции пока не удалось задержать ни одного подозреваемого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Багамских островах разбился пассажирский вертолет, в результате авиакатастрофы погибло семь граждан США, среди которых и известный миллиардер Кристофер Клайн.


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Источник: https://www.bfmtv.com/police-justice/bernard-tapie-et-son-epouse-violentes-lors-d-un-cambriolage-a-leur-domicile_AD-202104040032.html
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