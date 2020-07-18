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Главная Новости Мир Франция Нотр-Дамом дело не закончилось: во Франции загорелся древний собор
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Нотр-Дамом дело не закончилось: во Франции загорелся древний собор

Пожарные сообщают, что нанесенный урон не настолько критичный, как от пожара в Нотр-Даме

сегодня, 12:35
Автор:

Павел Зинченко
Нотр-Дамом дело не закончилось: во Франции загорелся древний собор

В соборе Сен-Пьер-и-Сен-Поль, который был возведен в XV веке во французском городе Нант, разгорелся сильный пожар.  По сообщениям пожарных, здание было охвачено сильным огнем и окутано дымом. Причина пожара на даный момент неизвестна, сообщает BBC.

Это событие происходит через год после разрушительного пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, одном из величайших архитектурных сокровищ Франции. Однако местная пожарная служба заявила, что ущерб, нанесенный собору в Нанте, не настолько критичен, как в главном храме страны.

"Ущерб сконцентрирован на органе, который, по всей видимости, полностью разрушен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и может рухнуть", - заявил журналистам начальник местной пожарной службы Лоран Ферли. В настоящее время более 100 пожарных находятся на месте происшествия. Экипажи были вызваны примерно в 07:44 (05:44 по Гринвичу), сообщает BFM TV. Пожарники призвали людей избегать этого района.

Свидетель рассказал информационному изданию LCI, что он видел огонь из своего дома, недалеко от собора. Он сказал, что его разбудил "очень странный звук колоколов".

Это не первый пожар, который пришлось пережить собору в Нанте. Он был поврежден бомбардировкой союзников в 1944 году, во время Второй мировой войны, а затем в 1972 году его устаревшая крыша была в значительной степени разрушена.

Как сообщало издание "Комментарии", Эрдоган ответил на критику Евросоюза из-за смены статуса музея Айя-София.


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