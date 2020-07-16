Обниматься с героями мультиков нельзя: Диснейлэнд в Париже возобновил работу с новыми правилами

В Париже после закрытия на карантин возобновил работу знаменитый парк аттракционов Диснейлэнд. Но при этом посетители сказочной площадки обязуются при покупке билеты соблюдать ряд мер по предотвращению распространения вирусов. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Отмечается, что для посещения парка необходимо забронировать билеты онлайн и выбрать определенную дату визита. Также обязательно ношение масок для всех гостей старшей 11 лет. Обниматься с диснеевскими героями пока нельзя.

Также руководство парка намерено ежедневно ограничивать количество посетителей.

Кроме того французские СМИ добавляют, что торжественные и многолюдные парады героев и вечерние шоу пока проводиться не будут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый Диснейлэнд, который открылся после карантина еще в мае, был парк развлечений в Шанхае, Китай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!