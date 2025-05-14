Очень важное решение: какое оружие Франция решила передать Украине

Официальный Париж решил передать Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые будут производиться в течение 2025 года. Об э том сообщает BulgarianMilitary, ссылаясь на данные некоторых источников, которые осведомлены с решением президента Франции Эммануэля Макрона.

САУ Caesar. Фото из открытых источников

Отмечается, что Франция намерена поставлять 12 гаубиц в месяц, что в общей сложности составит 144 единицы за год. При этом Париж сделает поставки САУ Caesar для Киева приоритетом ‒ даже за счет других заказчиков.

Этот показатель вдвое превышает темпы производства в 2023 году, когда изготавливалось по шесть установок в месяц. В 2024 году производилось уже по 8 САУ ежемесячно, а в начале 2024 года Минобороны Франции объявило о планах производить в 2025 году по 12 САУ в месяц. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил, что время изготовления одной системы сократилось с 30 до 15 месяцев.

Авторы публикации отмечают, что в конструкции Caesar приоритет отдается мобильности, точности и быстрому развертыванию, что делает ее идеальной для динамичных полей сражений Украины. Установленная на шасси грузовика 6×6, как правило, Renault Sherpa, система весит менее 18 тонн, позволяя развивать скорость до 90 километров в час на дорогах и 50 километров в час на бездорожье.

Ее 155-мм пушка может стрелять стандартными снарядами НАТО на дальность до 40 километров, а высокоточные снаряды, такие как управляемые по GPS Excalibur или противотанковые BONUS, увеличивают дальность до 50 километров, что позволяет Украине наносить удары по российским позициям с большой точностью.

"С экипажем из трех-пяти человек система может стрелять шестью выстрелами в минуту и производить первый выстрел менее чем за 60 секунд, обеспечивая непревзойденную скорость реагирования", — отмечают аналитики.

Украина использует эти установки с мая 2022 года. По состоянию на февраль 2025 года на вооружении находились 30 французских Caesar 6×6 и 19 датских 8×8. Часть из них была потеряна в бою: по открытым источникам, семь уничтожены, еще три ‒ получили повреждение.

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