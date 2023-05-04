Один из лидеров ЕС снова собирается начать звонить Путину

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Кравцев Сергей
С осени 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон перестал предпринимать попытки достучаться к президенту России Владимиру Путину во время телефонных переговоров. Но сейчас лидер Франции близок к тому, чтобы вновь попытаться возобновить контакты с российским диктатором. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава МИД Франции допустила, что телефонные разговоры между двумя президентами могут возобновиться.
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В то же время, по словам главы французского МИД, для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.
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