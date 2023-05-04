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Один из лидеров ЕС снова собирается начать звонить Путину

Глава МИД Франции подтвердила, что Эммануэль Макрон может снова начать звонить Путину

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

С осени 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон перестал предпринимать попытки достучаться к президенту России Владимиру Путину во время телефонных переговоров. Но сейчас лидер Франции близок к тому, чтобы вновь попытаться возобновить контакты с российским диктатором. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.       

Один из лидеров ЕС снова собирается начать звонить Путину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава МИД Франции допустила, что телефонные разговоры между двумя президентами могут возобновиться. 


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"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", – отметила Катрин Колонна.

В то же время, по словам главы французского МИД, для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, бесспорно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", – добавила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

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