Один из лидеров ЕС снова собирается начать звонить Путину

С осени 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон перестал предпринимать попытки достучаться к президенту России Владимиру Путину во время телефонных переговоров. Но сейчас лидер Франции близок к тому, чтобы вновь попытаться возобновить контакты с российским диктатором. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава МИД Франции допустила, что телефонные разговоры между двумя президентами могут возобновиться.

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"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", – отметила Катрин Колонна.

В то же время, по словам главы французского МИД, для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, бесспорно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", – добавила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

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