Олимпийские игры под угрозой: во Франции остановлены поезда

За несколько часов до торжественного открытия Олимпийских игр 2024 года Франция столкнулась с масштабным транспортным кризисом. Серия умышленных поджогов на железнодорожных путях привела к остановке движения поездов по всей стране. Тысячи пассажиров оказались заблокированы на вокзалах, а планы многих спортсменов и болельщиков оказались под угрозой срыва. Об этом сообщили в Financial Times.

Во Франции перед открытием Олимпиады произошли диверсии на железной дороге

По данным оператора скоростных поездов SNCF, это были спланированные диверсии, целью которых было повредить инфраструктуру. В результате многие поезда пришлось отменить, и некоторые перевести на обычную скорость.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриет назвал произошедшее "преступными действиями" и пообещал, что движение поездов будет восстановлено в ближайшее время. Однако, по данным SNCF, нарушения продлятся весь выходной день, что может серьезно повлиять на проведение Олимпийских игр.

В Париже тысячи людей вынуждены ночевать на полу в ожидании своего поезда. Многие выражают свое возмущение и требуют от властей немедленных действий.

Повреждения получили несколько ключевых железнодорожных линий, включая скоростные ветки в направлении Атлантического океана, а также северную и восточную ветки. Это означает, что проблемы с транспортом затронут не только Париж, но и другие регионы Франции, что может серьезно повлиять на проведение Олимпийских игр.

Власти Франции пока не называют конкретных подозреваемых в организации диверсий, однако обещают провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что в преддверии грандиозного события, Олимпийских игр в Париже, стала известна почетная роль украинской теннисистки Элины Свитолиной. Она будет нести флаг Украины на церемонии открытия. Об этом сообщили на странице Федерации тенниса Украины в социальной сети Facebook.