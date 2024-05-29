Орлеан: как выглядит сердце Франции

В самом сердце Франции, на берегах реки Луары, раскинулся город Орлеан. Место, где дух истории сливается с современностью, оно восходит к временам Римской империи, когда город служил центром кельтского племени карнутов под названием Ценабум. Своё современное имя город получил в честь римского императора Аврелиана, который восстановил его после разрушения в 275 году.

Орлеан, Франция – все о городе с фото

История города

С тех пор Орлеан неоднократно оказывался в эпицентре событий, влиявших на судьбу всей страны. Отражение драматичных событий в 451 году, когда город выстоял против осады гуннов под руководством Атиллы, до эпической осады во времена Столетней войны, снятой благодаря храбрости Жанны д'Арк, история города изобилует ключевыми моментами французской истории.

Несмотря на то что Орлеан часто испытывал на себе жестокость войн и естественных катастроф, он всегда возрождался, как феникс из пепла. Это город, который сохраняет свою культурную и духовную значимость через века, будучи центром религиозной жизни и образования. Особенно заметно это было во время правления Карла Великого и в эпоху Ренессанса, когда университет Орлеана стал международным интеллектуальным центром.





Виноделие и торговля способствовали экономическому процветанию Орлеана, который благодаря своему стратегическому географическому положению укрепил свои позиции как один из ключевых торговых узлов страны. Соединение с Парижем через Орлеанский канал усилило его экономическую мощь, делая город неотъемлемой частью национальной торговой сети.

Современный Орлеан, несмотря на свои исторические корни, является динамичным городом, где уважают своё прошлое и одновременно стремятся к будущему. Это место, где каждый камень рассказывает историю, каждое здание воспевает песню о прошлом, но при этом город не перестает развиваться и модернизироваться.





Достопримечательности Орлеана

Центральный район города, восходящий к XVII веку, отражает принципы классицизма, которые легли в основу его планировки. Главная транспортная артерия, rue de la Republique, ведет к площади pl. du Martroi, украшенной знаменитым конным памятником Жанне д’Арк — символу французского национального духа. Эта площадь, построенная на месте средневекового кладбища, стала важным символическим и культурным центром города.

Маршрут от площади ведет по живописной rue Royal, где каждый камень зданий, обрамленных аркадами, напоминает о веках, видевших исторические события. Зодчий Ж. Юпо, ответственный за строительство как этой улицы, так и моста через Луару, создал гармоничный архитектурный ансамбль, отражающий единство стилей и времен.

Пройдя дальше на юг по rue de la Hallebarde, можно оказаться у дома Жанны д’Арк на pl. Generale de Gaulle. Этот фахверковый дом, перенесенный в начале XX века на 3,5 метра для сохранения, восстановлен в 1965 году с использованием элементов XV века. Музей, расположенный в доме, рассказывает о днях, проведенных Жанной в Орлеане в 1429 году, и оставляет неизгладимое впечатление о национальном герое Франции.





Далее, прогуливаясь по rue Jeanne d’Arc и свернув на rue Ste-Catherine, посетители могут увидеть старую ратушу, построенную в стиле "пламенеющей готики" и "Людовика XIII", с ренессансным порталом и башней 1448 года. Возвращение на rue Jeanne d’Arc приведет к площади Ste-Croix, где собор Сент-Круа доминирует над городским пейзажем. Этот величественный собор, строительство которого тянулось с XIII по XIX век, является главной достопримечательностью Орлеана.

Орлеан продолжает быть магнитом для туристов и исследователей, желающих ощутить связь времен и познать французскую культуру через призму истории. Этот город, вправду, можно назвать "зеркалом Франции", отражающим её истинное лицо и богатое наследие.