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Главная Новости Мир Франция "Отказались надеть маску": во Франции водителя автобуса жестоко избили за требование соблюдать карантин
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"Отказались надеть маску": во Франции водителя автобуса жестоко избили за требование соблюдать карантин

Водитель автобуса отказался впускать пассажиров без маски, за что был жестоко избит и сейчас находится в коме

сегодня, 04:25
Автор:

Екатерина Белоброва
"Отказались надеть маску": во Франции водителя автобуса жестоко избили за требование соблюдать карантин

Во французском городе Байонн водитель автобуса был жестоко избит и находится в коме из-за того, что не впустил в общественный транспорт молодых людей, которые отказались надевать маски в условиях национального карантина. Об этом сообщает издание Ouest France.

Так, согласно информации, около 7.30 вечера в воскресенье 50-летний водитель не впустил в автобус мужчину с собакой, который был без маски и заодно попросил покинуть салон еще четверых людей, которые не соблюдали меры по карантину. В результате словесной перепалки, разгневанные пассажиры вытащили водителя из кабины и начали наносить стихийные удары, преимущественно по голове. 

Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В понедельник у него была зафиксирована смерть головного мозга, он находится в больнице Байонна в крайне тяжелом состоянии.

Водители транспортной компании по пассажирским перевозкам устроили бойкот в знак протеста из-за незащищенности простых сотрудников фирмы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковском метро произошла драка с кондуктором, который потребовал у пассажира метро надеть маску.



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