"Отказались надеть маску": во Франции водителя автобуса жестоко избили за требование соблюдать карантин

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Екатерина Белоброва
Во французском городе Байонн водитель автобуса был жестоко избит и находится в коме из-за того, что не впустил в общественный транспорт молодых людей, которые отказались надевать маски в условиях национального карантина. Об этом сообщает издание Ouest France.
Так, согласно информации, около 7.30 вечера в воскресенье 50-летний водитель не впустил в автобус мужчину с собакой, который был без маски и заодно попросил покинуть салон еще четверых людей, которые не соблюдали меры по карантину. В результате словесной перепалки, разгневанные пассажиры вытащили водителя из кабины и начали наносить стихийные удары, преимущественно по голове.
Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В понедельник у него была зафиксирована смерть головного мозга, он находится в больнице Байонна в крайне тяжелом состоянии.
Водители транспортной компании по пассажирским перевозкам устроили бойкот в знак протеста из-за незащищенности простых сотрудников фирмы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковском метро произошла драка с кондуктором, который потребовал у пассажира метро надеть маску.
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