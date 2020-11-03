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Главная Новости Мир Франция Пандемия в Европе: из-за дефицита койкомест Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в Германию
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Пандемия в Европе: из-за дефицита койкомест Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в Германию

Таким образом власти страны планируют снизить нагрузки на больницы в регионе

3 ноября 2020, 23:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Из-за дефицита койкомест в медицинских учреждениях  из-за коронавируса из региона Нор-Па-де-Кале на севере Франции больных COVID-19 будут отправлять в Германию. Об этом пишет Le Figaro. 

Пандемия в Европе: из-за дефицита койкомест Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в Германию

Фото: STEPHANE MAHE / REUTERS

Таким образом власти страны планируют снизить нагрузки на больницы в регионе. 

Известно, что Франция является одним из лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в этой стране зафиксировано более 1,46 млн случаев инфицирования. Заметим, что практика транспортирования больных в другие страны была введена еще весной этого года. Французских пациентов с COVID-19 лечили в Германии, Австрии, Люксембурге и Швейцарии.

Также стало известно, что ранее Еврокомиссия выделила 220 млн евро на оплату транспортировки пациентов  с коронавирусом между клиниками  стран-членов Европейского Союза с целью уменьшить давление на больнице в наиболее эпидопасных регионах.


Ранее "Комментарии" писали о том, что пандемия коронавируса начала выходить из-под контроля правительств многих европейских стран. Такое заявление сделал сегодня, 2 ноября, во время брифинга  глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, который был опубликован на аккаунте в Twitter Всемирной организации здоровья.



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