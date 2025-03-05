Париж отреагировал на информацию, что Макрон с Зеленским и Стармером может посетить Вашингтон

Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером действительно могут посетить Вашингтон. Во Франции подтвердили, что такой визит прорабатывается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикера французского правительства Софи Примас, которую цитирует The Guardian.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Выступая после еженедельного заседания правительства, спикер заявила журналистам, что не будет опережать сегодняшнее обращение Макрона к гражданам. Но она добавила, что поездка президента Франции с Зеленским и Стармером в США рассматривается.

"Рассматривается возможность того, что президент Макрон может вернуться в Вашингтон с президентом Зеленским и его британским коллегой", — сказала Примас.

Позже ей задали уточняющий вопрос об ожидаемых сроках визита и о том, кому принадлежит эта идея. Спикер ответила, что не владеет информацией, но ожидает, что это произойдет "в ближайшем будущем".

Спикер правительства добавила, что, по ее мнению, эта встреча будет французской инициативой.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание "Daily Mail" сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы посетить Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ключевая цель визита – представление плана урегулирования войны в Украине и согласование его с администрацией США.

Газета также отмечает, что Лондон "на всех уровнях" принимает меры, чтобы убедить Белый дом возобновить военную помощь Киеву как можно скорее.



