По стропе с Эйфелевой башни: мужчина прошелся над центром Парижа

Стропа была натянута между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайло, фото из открытых источников

В Париже отчаянный человек решил пройтись по стропе, которую натянули над центром города. Известно, что стропу натянули между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайло. Об этом сообщает ВВС Украина.



Профессиональный канатоходец из Франции, устроил зрелище в Париже, от которого у зрителей кровь стыла в венах, ведь канатоходец даже висел на одной руке и лежал на стропе, которая натянутая на высоте в 70 метров.

Натан Полен решил установить свой личный рекорд и пройтись по стропе над городом. По его словам, было трудно концентрироваться на движениях и шагах из-за того, что вокруг столько всего происходило. За проходкой Полена наблюдали тысячи французов и гостей города. Кстати, мужчина преодолел расстояние в 600 метров, балансируя на стропе.

Натан шел со страховкой и периодически отдыхал, чтобы сэкономить силы, а за ним наблюдали спасатели. Француз говорит, что тяжелее прохода было получить необходимые разрешения от столичных властей. На месте финиша канатоходца ждали спасатели.

"Я много думал об этом и мне было приятно там быть. Было нелегко пройти 600 метров, сосредоточившись на этом, ведь вокруг сколько всего происходит. Если точнее, то было не так легко, как я себе думал. Раньше я уже делал такое, но все равно это было замечательно. Я рад, что сделал это", — добавил канатоходец.

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