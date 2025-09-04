Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Кто и как из союзников будет готов подставить плечо Украине позже будет задокументировано и подтверждено на уровне министров обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Le Monde".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", — заявил президент Франции.

По его словам, взносы стран-партнеров Украины, которые были подготовлены, задокументированы и подтверждены сегодня во второй половине дня на уровне министров обороны в режиме строгой конфиденциальности.

"Подготовительная работа завершена. Теперь она будет поддержана на политическом уровне, и это дает нам основания твердо заявить, что мы готовы к прочному, длительному миру для Украины и для европейцев", — пояснил французский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе растет обеспокоенность по поводу скопления российских войск вблизи Покровска на Донетчине. Как сообщает Bloomberg, этот вопрос обсуждался на встрече европейских лидеров с Владимиром Зеленским, а также во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе. Западные источники полагают, что Россия может готовить новое масштабное наступление. На эти заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – фатальный провал летнего наступления российских войск стал явным сигналом о том, что война Путина против Украины идет не по плану. И, если западные союзники перестанут делать громкие заявления и в самом деле передадут ВСУ все необходимое вооружение, то Украина сможет переломить ситуацию на поле боя. Об этом говорится в публикации Atlantic Council.



