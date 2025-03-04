Помощь будет: Франция сделала громкое заявление в поддержку Украины

Франция и Европа должны объединить возможности для замены американской помощи для Украины, заявил премьер-министр Франсуа Байру.

Франция поддержала Украину. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление он сделал после того, как администрация Дональда Трампа приостановила поставки оружия Украине.

Выступая перед французскими депутатами, Франсуа Байру подчеркнул, что поставки помощи Украине со стороны США остановлены.

"Целые поезда, загруженные для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения. Украинские военные нуждаются в боеприпасах, доступе к сетям и связи и определенном количестве разведывательных систем", — заявил Франсуа Байру.

По его словам, решение США остановить военную помощь Украине заставит Европу задуматься об изменении стратегии собственной безопасности.

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы обнаружили, опаснее, чем мы себе представляли. Опасность, в частности, происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", – добавил глава правительства Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".