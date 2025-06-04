Pornhub остановил показ порно в одной из стран Европы: какая причина

Один из самых популярных сайтов для взрослых Pornhub вместе с несколькими другими платформами, принадлежащими канадской компании Aylo, в частности Redtube и YouPorn, приостановил свою работу во Франции на 24 часа. Причиной остановки показа порно стал протест компании против нового французского закона, обязывающего все порноресурсы тщательно проверять возраст своих пользователей.

Pornhub приостанавливает показ порно во Франции

4 июня французские пользователи Pornhub увидели не привычный контент, а изображение французского символа Марианны и надпись: "У свободы нет кнопки отключения". Это стало частью однодневного бойкота, который компания Aylo объявила в знак протеста против требований французского правительства.

Согласно новым правилам, платформы для взрослых должны проводить проверку возраста пользователей при каждом входе на сайт с использованием сторонних сервисов. Такие меры французские власти считают необходимыми для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.

"Aylo считает проверку возраста третьими сторонами вторжением в частную жизнь и опасной с точки зрения конфиденциальности, открывая двери для онлайн-воров данных. Это не те решения, которые были проверены в масштабах страны", — настаивает директор бренда Aylo Алекс Кекеси.

Однако французское правительство не намерено идти на уступки перед порноресурсом. Министр цифровых технологий Клара Шаппаз подчеркнула, что речь идет не об ограничении прав взрослых, а о защите детей. А министерша равенства Орор Берже заявила, что сайт Pornhub может покинуть страну.

"Если платформы откажутся соблюдать нашу правовую базу и решат уйти. Тем лучше! Во Франции будет меньше насильственного, унизительного и оскорбительного контента, доступного для несовершеннолетних. До свидания", — написала на платформе X Берже.

По данным французского медиарегулятора Arcom, по меньшей мере третья часть подростков во Франции в возрасте от 12 до 17 лет ежемесячно посещает Pornhub.

Франция считается вторым по величине рынком для Pornhub после США, и утрата миллионной аудитории может серьезно повлиять на доходы компании. Каждый день сайт посещали около 7 миллионов французов.

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