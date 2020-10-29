Премьер Франции пообещал беспощадный ответ на теракт в Ницце

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Татьяна Лозовенко
Во Франции ввели новый план противодействия терроризму после убийства трех людей в Ницце. Об этом сообщает France 24.
Фото: SLON
Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ответит немедленно и беспощадно. Он также напомнил, что 30 октября Эммануэль Макрон созывает Совет безопасности для защиты граждан Франции от террористических атак. В стране объявлен высший уровень террористической угрозы.
"Я уже согласовал документ о введении плана противодействия терроризму на всей территории Франции", — сказал Кастекс.
Напомним, что в Ницце возле базилики Нотр-Дам обезглавили женщину и зарезали еще двоих людей. Преступник выкрикивал "Аллах, Абар", по словам премьера.
Ранее "Комментарии" сообщали, что во французском Авиньоне полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. 16 октября в Париже чеченец напал на школьного учителя и обезглавил его.
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