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Главная Новости Мир Франция Премьер Франции пообещал беспощадный ответ на теракт в Ницце
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Премьер Франции пообещал беспощадный ответ на теракт в Ницце

Во Франции вводят новый план борьбы с терроризмом из-за убийства трех людей в Ницце

сегодня, 15:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Во Франции ввели новый план противодействия терроризму после убийства трех людей в Ницце. Об этом сообщает France 24.

Премьер Франции пообещал беспощадный ответ на теракт в Ницце

Фото: SLON

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ответит немедленно и беспощадно. Он также напомнил, что 30 октября Эммануэль Макрон созывает Совет безопасности для защиты граждан Франции от террористических атак. В стране объявлен высший уровень террористической угрозы.

"Я уже согласовал документ о введении плана противодействия терроризму на всей территории Франции", — сказал Кастекс.

Напомним, что в Ницце возле базилики Нотр-Дам обезглавили женщину и зарезали еще двоих людей. Преступник выкрикивал "Аллах, Абар", по словам премьера.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во французском Авиньоне полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. 16 октября в Париже чеченец напал на школьного учителя и обезглавил его. 




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