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Президент Путин совершил серьезную ошибку – Эммануэль Макрон

По утверждению президента Франции Путин зря начал войну с Украиной.

сегодня, 20:03
Автор:

Slava Kot
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Президент Франции Эмануэль Макрон в интервью чешскому журналисту Ондржею Гоуску рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DGP.

Президент Путин совершил серьезную ошибку – Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Ондржей Гоуска спросил у Эмануэля Макрона о телефонных разговорах с Владимиром Путиным и рационально ли себя ведет президент России.

Макрон сказал, что Путин своими действиями совершил ошибку.

"Если бы он был умным, он бы не вызвал войны. Президент Путин совершил серьезную ошибку — агрессию против Украины", — отметил президент Франции.

Макрон отметил, что знает о пророссийских протестах в странах Европы, или митингах против санкций для РФ. Поэтому подчеркнул, что в этой войне виноват только Владимир Путин, и все только он.

Также Макрон ответил на критику из-за промедления и постоянных телефонных разговоров с президентом России. Несмотря на критику президент Франции отметил, что РФ остается соседом Европы и никуда не исчезнет, ведь такая реальность.

Макрон настаивает, что война закончится за столом переговоров, но только на условиях украинской стороны, ведь Украина является жертвой российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о видео первого разговора президента Франции Эмануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда украинский руководитель сообщил, что началась полномасштабная война и попросил Макрона позвонить по телефону Путину для прекращения боевых действий.

Также "Комментарии" писали о версии президента Франции по поводу того, почему Путин начал войну.




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Источник: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8563336,macron-wywiad-hospodarske-noviny-sme-dgp.html
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