Применит ли Путин ядерное оружие: что ответили у Макрона

Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Путин снова угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Ядерные угрозы Путина – это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", – прокомментировал Жан-Ноэль Барро.

По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Жан-Ноэль Барро повторил призыв Эммануэля Макрона к главе Кремля о "возвращении к здравому смыслу".

По его словам, одобрение ударов западными дальнобойными ракетами по РФ нельзя воспринимать как агрессию НАТО, поскольку Россия спровоцировала эскалацию вовлечением северокорейских военных.

По мнению главы МИД Франции, текущая ситуация не помешает началу мирных переговоров между Украиной и РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.