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Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского "шапито"

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует извинений от ведущих

сегодня, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Работники Французской радиостанции RTL France попали в скандальную ситуацию по причине неадекватных шуток по поводу войны в Украине и визита лидера нашей страны Владимира Зеленского во Францию.

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского "шапито"

Визит президента Зеленского во Францию (фото из открытых источников)

В частности, ведущая программы RTL France 15 мая назвала турне украинского президента по Европе "шапито", что означает странствующий цирк. Второй ведущий, французский комик Лоран Герра, сопровождая свое выступление веселой музыкой, озвучил в эфире программу визита Владимира Зеленского, он обыграл эту информацию так, как будто это объявление о цирковом выступлении.


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Соответствующий видеоролик опубликован в Twitter радиостанции RTL France, сопроводив это подписью: "Цирк Зеленского скоро у вас!".

После этой затеи ведущие RTL France нарвались на острые критические замечания коллег.

В частности, посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинения от работников радиостанции. Он называет проделку "циничной, бестактной и не характерной для дружественного французского народа".

"Без эмпатии, без ответственности. Требую прощения перед моим президентом и народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", — пишет украинский дипломат в собственном Twitter .

В социальной сети, на страницах RTL в Facebook и Twitter, граждане Украины оставили острые комментарии и фото реалий российского вторжения в Украину.

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского ”шапито” - фото 2
Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского ”шапито” - фото 3
Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского ”шапито” - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прибыл в Рим . Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где проведет ряд встреч с руководителями государства. Об этом президент сообщил у себя в Telegram. В частности, в столице Италии глава украинского государства встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.



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