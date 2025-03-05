РФ готовится к великой войне: Макрон озвучил планы Кремля

Угроза России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон выступил с громким заявлением. Фото из открытых источников

Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков", — заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину.

"Это не значит, что они будут участвовать в борьбе на фронте. Но если будет подписано мирное соглашение, то они будут гарантами его соблюдения", — сказал он.

Он также сообщил, что на будущей неделе Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине. По его словам, принято решение увеличить финансирование для производства танков и вертолетов на территории Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

