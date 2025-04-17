России придется заплатить за свои преступления 5 млрд долларов: во Франции принято важное решение

Суд Парижа принял решение в пользу Группы Нафтогаз, разрешив принудительное исполнение вердикта Гаагского арбитража относительно компенсации ущерба, нанесенного Россией в результате аннексии Крыма. Речь идет о сумме 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Группы Нафтогаз.

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Руководитель группы Роман Чумак подчеркнул, что эта победа является важной составляющей более широкой международной кампании, направленной на реализацию решения арбитража в различных юрисдикциях.

"Это — значительное юридическое достижение для НАК "Нафтогаз Украины" и пяти других компаний нашей группы. Решение дает возможность начать процесс взыскания компенсации на территории Франции", — отметил Чумак.

Нафтогаз уже зарегистрировал обременение ряда российских активов во Франции, общая стоимость которых превышает 120 миллионов евро.

Кроме того, компания фиксирует прогресс в подобных делах в других странах, в частности, в Великобритании и Финляндии. По словам Чумака, "Нафтогаз" намерен получить полную сумму возмещения и отстоять права украинских государственных предприятий на мировой арене.

Следует отметить, что до оккупации Крыма Россия, Нафтогаз был ключевым игроком на рынке природного газа в регионе. В 2016 году компания инициировала арбитражный процесс против РФ, требуя компенсацию за захваченные активы.

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