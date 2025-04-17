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России придется заплатить за свои преступления 5 млрд долларов: во Франции принято важное решение

По аналогичным делам в Великобритании и Финляндии также есть прогресс

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Суд Парижа принял решение в пользу Группы Нафтогаз, разрешив принудительное исполнение вердикта Гаагского арбитража относительно компенсации ущерба, нанесенного Россией в результате аннексии Крыма. Речь идет о сумме 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Группы Нафтогаз.

России придется заплатить за свои преступления 5 млрд долларов: во Франции принято важное решение

Фото: из открытых источников

Руководитель группы Роман Чумак подчеркнул, что эта победа является важной составляющей более широкой международной кампании, направленной на реализацию решения арбитража в различных юрисдикциях.

"Это — значительное юридическое достижение для НАК "Нафтогаз Украины" и пяти других компаний нашей группы. Решение дает возможность начать процесс взыскания компенсации на территории Франции", — отметил Чумак.

Нафтогаз уже зарегистрировал обременение ряда российских активов во Франции, общая стоимость которых превышает 120 миллионов евро.

Кроме того, компания фиксирует прогресс в подобных делах в других странах, в частности, в Великобритании и Финляндии. По словам Чумака, "Нафтогаз" намерен получить полную сумму возмещения и отстоять права украинских государственных предприятий на мировой арене.

Следует отметить, что до оккупации Крыма Россия, Нафтогаз был ключевым игроком на рынке природного газа в регионе. В 2016 году компания инициировала арбитражный процесс против РФ, требуя компенсацию за захваченные активы.

Портал "Комментарии" писал, что в США подали судебный иск, в котором президента Дональда Трампа обвиняют в выходе за пределы своих полномочий при внедрении коснувшихся почти всех стран мира широкомасштабных торговых тарифов. Иск подан от имени пяти малых американских компаний-импортеров, пострадавших от новых тарифов.



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Источник: https://www.naftogaz.com/news/frantsuzkyy-sud-dozvolyv-prymusove-styagnennya-z-rosii-na-koryst-naftogazu-5-mlrd-kompaniya-obtyazhyla-aktyvy-rf-u-frantsii
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