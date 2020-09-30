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Шаг к равноправию: французские папы после рождения детей получат двойной декретный отпуск

Ранее отец ребенка имел право взять 14 дней декрета, теперь их количество увеличилось до 28-ми

сегодня, 19:56
Автор:

Любовь Блажко

Правительство Франции решило увеличить отпуск отца при рождении ребенка до 28 дней. Президент Эммануэль Макрон уверен в том, что эти дни необходимы отцу, чтобы быть рядом с малышом в первые моменты жизни. Об этом пишет издание vokrugsveta.

Шаг к равноправию: французские папы после рождения детей получат двойной декретный отпуск

Французские папы после рождения детей получат двойной декретный отпуск. Фото: pixabay

Отпуск увеличился вдвое, потому что раньше отцу новорожденного ребенка полагался декретный отпуск в размере 14 дней. Также стоит уточнить, что если работодатель отказывается выполнить социальную льготу, которая полагается при рождении малыша, то он вынужден будет заплатить штраф в размере 7500 евро. Власти подсчитали, что на такие социальные льготы понадобится не менее 500 миллионов евро с бюджета.

А самый первый декретный отпуск, который получал отец во Франции, длился всего лишь 11 дней. Этот закон правительство приняло еще в 2002 году. Известно, что такой же закон действует на территории Швеции, Португалии, Норвегии и Испании. 

Для части стран Европейского союза решение дать отцу декретный отпуск является значительным шагом в направлении гендерного равенства. Правда, не все парламенты стран-членов Евросоюза одобрили нововведение. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Эйфелева башня под угрозой взрыва.


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