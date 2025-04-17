Сибига и Умеров раскрыли детали переговоров с "коалицией желающих" в Париже

Украинская делегация чиновников провела важную встречу в Париже с представителями Франции, Великобритании и Германии, ответственными за вопросы безопасности и дипломатии. Об этом сообщил в соцсети X замглавы МИД Украины Андрей Сибига.

Фото: скриншот

По его словам, переговоры прошли в Елисейском дворце с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. На встрече также присутствовали советник по международным делам президента Франции Эммануэль Бонн, советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по политике безопасности Йенс Плетнер.

"Мы провели глубокий разговор о путях достижения справедливого мира в Украине. В частности, обсудили вопросы прекращения огня, создания многонационального военного контингента и внедрения действенных гарантий безопасности", — написал Сибига, сопроводив сообщение фотографиями со встречи.

Министр обороны Рустем Умеров, со своей стороны, подчеркнул, что переговоры были частью сотрудничества со странами так называемой "коалиции желающих" и преследовали цель скоординировать дальнейшие шаги для устойчивого мира.

"Мы продолжаем совместную работу над гарантиями безопасности. Главная цель — обеспечить длительный и надежный мир для Украины и ее граждан", — подчеркнул Умеров.

Портал "Комментарии" писал, что "коалиция решительных", которая выступает в поддержку Украины, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от путинского режима четкого ответа на предложение, даже если оно отрицательное. Такое заявление на совместной пресс-конференции с главой британского МИДа Дэвидом Ламми сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро.