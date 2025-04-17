logo

BTC/USD

84437.22

ETH/USD

1591.48

LTC/USD

74.87

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Сибига и Умеров раскрыли детали переговоров с "коалицией желающих" в Париже
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига и Умеров раскрыли детали переговоров с "коалицией желающих" в Париже

Сибига и Умеров сообщили об итогах переговоров в Париже

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинская делегация чиновников провела важную встречу в Париже с представителями Франции, Великобритании и Германии, ответственными за вопросы безопасности и дипломатии. Об этом сообщил в соцсети X замглавы МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига и Умеров раскрыли детали переговоров с "коалицией желающих" в Париже

Фото: скриншот

По его словам, переговоры прошли в Елисейском дворце с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. На встрече также присутствовали советник по международным делам президента Франции Эммануэль Бонн, советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по политике безопасности Йенс Плетнер.

"Мы провели глубокий разговор о путях достижения справедливого мира в Украине. В частности, обсудили вопросы прекращения огня, создания многонационального военного контингента и внедрения действенных гарантий безопасности", — написал Сибига, сопроводив сообщение фотографиями со встречи.

Министр обороны Рустем Умеров, со своей стороны, подчеркнул, что переговоры были частью сотрудничества со странами так называемой "коалиции желающих" и преследовали цель скоординировать дальнейшие шаги для устойчивого мира.

"Мы продолжаем совместную работу над гарантиями безопасности. Главная цель — обеспечить длительный и надежный мир для Украины и ее граждан", — подчеркнул Умеров.

Портал "Комментарии" писал, что "коалиция решительных", которая выступает в поддержку Украины, готовит варианты мониторинга перемирия, но сейчас требует от путинского режима четкого ответа на предложение, даже если оно отрицательное. Такое заявление на совместной пресс-конференции с главой британского МИДа Дэвидом Ламми сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости