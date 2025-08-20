logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Следующие 15 дней будут критическими: Макрон рассказал, что может решиться по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Следующие 15 дней будут критическими: Макрон рассказал, что может решиться по Украине

Французский лидер отметил, что Украина должна за ближайшие две недели получит четкое понимание по гарантиям безопасности, которые предоставят союзники

20 августа 2025, 08:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие две недели станут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после мирных переговоров в Вашингтоне. Такое заявление французский лидер сделал в интервью французскому телеканалу LCI.

Следующие 15 дней будут критическими: Макрон рассказал, что может решиться по Украине

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции акцентировал, что после встреч в Белом доме и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске союзники готовы работать над новыми форматами безопасности.

"Большое изменение последних дней заключается в том, что он (Трамп – ред.) признал необходимость гарантировать безопасность Украины", — заявил французский президент.

По его словам, страны-партнеры, в частности Франция, Великобритания, Германия и Турция, готовы к "успокаивающим операциям в воздухе, на море и на суше", однако не на передовой.

В то же время Эммануэль Макрон предостерег от спешки и иллюзий относительно позиции Кремля. Макрон подчеркнул, что будущее соглашение должно обеспечить Украине восстановление территориальной целостности и сдерживание от новой агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Также издание "Комментарии" сообщало – будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента: военное присутствие; системы противовоздушной обороны; поставки вооружения; механизмы мониторинга прекращения боевых действий. Об этом говорится в материале "Wall Street Journal".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости