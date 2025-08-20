Следующие 15 дней будут критическими: Макрон рассказал, что может решиться по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие две недели станут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после мирных переговоров в Вашингтоне. Такое заявление французский лидер сделал в интервью французскому телеканалу LCI.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции акцентировал, что после встреч в Белом доме и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске союзники готовы работать над новыми форматами безопасности.

"Большое изменение последних дней заключается в том, что он (Трамп – ред.) признал необходимость гарантировать безопасность Украины", — заявил французский президент.

По его словам, страны-партнеры, в частности Франция, Великобритания, Германия и Турция, готовы к "успокаивающим операциям в воздухе, на море и на суше", однако не на передовой.

В то же время Эммануэль Макрон предостерег от спешки и иллюзий относительно позиции Кремля. Макрон подчеркнул, что будущее соглашение должно обеспечить Украине восстановление территориальной целостности и сдерживание от новой агрессии.

