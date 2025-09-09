Пока вся Франция обсуждает жесткий курс экономии бюджетных средств, Счетная палата Cour des Comptes бьет тревогу — в кассе Елисейского дворца, согласно годовому отчету, образовалась дыра в 8,3 млн евро. Общие расходы составили 125 млн евро – на 23 млн больше, чем в 2017 году. Об этом пишет BILD.

СМИ: Макрон живет как король, пока простым французам рекомендуют экономить

Чиновники и государство пользуются "привилегиями великого государства, которого страна уже просто финансово не является", — говорит о Франции финансовый эксперт, профессор Технического университета Маркус К. Кербер в интервью BILD.

Президента Эмманюэля Макрона уже не раз обвиняли в расточительстве. Так, в 2023 году только на пышный прием в честь британского короля Чарльза и королевы Камиллы Макрон потратил полмиллиона евро. Только вино, к примеру, обошлось в 40 тысяч.

С тех пор президент, похоже, понял, что живет не по карману. В частности, он сократил бюджет Елисейского дворца на 2,2% и стал на 13% меньше тратить на поездки. Однако и это пока не помогло ему удержать расходы в пределах запланированной суммы 123,3 млн. евро.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не мог оставить без ответа клеветнические утверждения о своей жене Бриджит, которые распространяет американская блогерша Кэндис Оуэнс. По его словам, именно поэтому они с первой леди Франции решили подать иск в США.

Эмманюэль Макрон в интервью изданию Paris Match рассказал новые детали популярной теории заговора, утверждающей, что Бриджит Макрон якобы мужчина. Как пояснил французский президент, ранее подобные слухи распространялись только во Франции и ему советовали не подавать в суд, чтобы не привлечь излишнего внимания к этой теме.