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Сможет ли РФ шантажировать Францию ядерной. Какой результат ждет Путина

Угрожать Франции ядерным оружием бессмысленно, поскольку Франция также является ядерным государством, отметил в эфире 24 канала эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, в РФ начали понимать, что шантажировать Париж – бессмысленно

3 мая 2024, 13:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Согласно опросам, более 50% французской молодежи при необходимости готовы приехать воевать в Украину. Как отметил Максим Несвитайлов, президент Эммануэль Макрон уловил настроения своих избирателей, поэтому и делает резонансные заявления по поводу возможного ввода войск Франции в Украину.

Сможет ли РФ шантажировать Францию ядерной. Какой результат ждет Путина

Эммануэль Макрон

При этом эксперт убежден, что в РФ вообще не могут никак противодействовать идеям французского президента. Более того, добавил он, в России это прекрасно понимают. Впрочем, добавляет эксперт, речь идет о среднем управленческом звене, осознающем последствия введения французских войск в Украину, хотя элита Кремля в этом вопросе все же находится "далеко от истины".

Кроме того, Несвитайлов считает, что у России не получится пугать и шантажировать Францию, поскольку она также является ядерным государством. В этом контексте эксперт добавил, что распиаренная российская ракета "Ярс" уже дважды проваливала испытания.

Поэтому Россия не очень сильно может себе позволить как-то на это реагировать. Они, конечно, могут бросаться голословными угрозами",
— отметил эксперт и добавил, что похоже, что французский президент "поймал кураж" и где-то на уровне подсознания представляет себя Наполеоном и хочет стать одним из самых мощных президентов в истории страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность введения французских войск в Украине при двух условиях. Во-первых, это может произойти, когда Россия прорвет фронт. Во-вторых, украинские власти должны официально обратиться во Францию за помощью.

Кроме того, в РФ уже заявили о том, что в случае введения французских войск они будут "уничтожены". Также в России заявили, что получат право на "симметричные действия" и могут ударить ракетами по территории Франции.




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Источник: https://24tv.ua/vvedennya-viysk-nato-ukrayinu-yak-rosiya-mozhe-protidiyati-ideyam_n2547719
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