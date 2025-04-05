Стало известно, какая страна первой пришлет миротворцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности по окончании войны.

Европа отправит миротворцев. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска.

"Когда и в каком количестве прибудут миротворцы – не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.

Как известно, ранее западные медиа писали, что в Европе пока нет понимания, будут ли в Украине введены европейские миротворцы даже после окончания огня. Также сообщалось, что Франция и Британия не готовы отправлять войска, не получив гарантии их защиты от США, которые Дональд Трамп пока не готов предоставить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер. Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Китая до уровня A после введения Дональдом Трампом пошлин. Агентство Fitch также снизило прогноз роста ВВП Китая с 5% до 4,4% в 2025 году. В результате введения пошлины мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов.