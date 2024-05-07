Стало известно, о чем свидетельствует участие посла Франции в инаугурации Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает собирать волну критики из-за решения отправить своего посла на инаугурацию российского диктатора Владимира Путина.

Эммануэль Макрон

"По-моему, быть "ястребом" в военной антидиктаторской коалиции и посылать своего посла на инаугурацию диктатора, в отношении которого выдан ордер на арест МКС, — это либо глубокая политическая шизофрения, либо циничное проявление настоящих политических намерений",

– отметил Чумак.

Политик отметил, что у Макрона еще есть немного времени и выразил надежду, что он все же передумает отправлять своего посла на инаугурацию кремлевского диктатора.

Также Чумак надеется, что страны G7 и ЕС координируют действия своих посольств не только в Киеве, но и в Москве, и их послов сегодня не будет в Кремле.

"А вообще, сегодня большинство демократических стран проходят в Москве тест на "сцикотность" vs уважения демократических ценностей",

– добавил Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде жестко раскритиковали Эммануэля Макрона за его решение отправить своего посла на инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. В парламенте отмечают, что такое решение является как минимум странным, ведь Франция последовательно осуждала проведение так называемых путинских выборов на оккупированных территориях под дулами автоматов, и говорила, что они не свободные и не демократические.

При этом в Верховной Раде не понимают, как Макрон может говорить о готовности ввести войска в Украину и помочь в борьбе с Россией и в то же время позволять своему послу приветствовать Путина с победой и переизбранием на пост президента.