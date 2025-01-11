Столкновение поездов в Страсбурге: десятки пострадавших, спасательная операция продолжается (ВИДЕО)

В восточном французском городе Страсбург в субботу 11 января произошло столкновение двух скоростных трамваев, в результате чего пострадали десятки человек. По информации местных изданий, авария произошла на остановке Gare Centrale, где расположен вокзал. По предварительной информации, авария произошла из-за ошибки при переключении путей.

Авария в Страсбурге

Как сообщают местные журналисты, авария произошла после того, как один из трамваев случайно перешел на другой путь, прежде чем врезаться во второй остановившийся на станции поезд. Сообщается, что после столкновения один из трамваев сошел с рельсов. По данным местных новостных агентств, расследование причин аварии продолжается.

В свою очередь издание Le Figaro сообщает, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 20 человек. Впрочем, как добавляют журналисты, о точном количестве говорить пока рано.

При этом издание The Sun также сообщает, что десятки пассажиров получили ранения в результате столкновения двух трамваев на вокзале во Франции.

На записи с вокзала, распространяемой в социальных сетях, можно увидеть, как люди на перроне пытаются ломать двери трамваев, чтобы освободить тех людей, которые там застряли в результате аварии. На кадрах можно услышать крики людей, когда дым заполнил подземный тоннель станции после столкновения.

Западные издания сообщают, что по состоянию на данный момент продолжается масштабная спасательная операция.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Калифорнии продолжаются масштабные пожары. Впрочем, некоторые американцы воспринимают их как знак того, что прежнему миру пришел конец и пришло время масштабных изменений.



