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Сторонница РФ и оппонентка Макрона не сможет баллотироваться на госдолжности: что произошло

Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Евросоюза для финансирования ее ультраправой партии

сегодня, 14:14 comments3333
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Кравцев Сергей

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Le Monde.

Сторонница РФ и оппонентка Макрона не сможет баллотироваться на госдолжности: что произошло

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Лен Пен обвинили в нецелевом использовании денег налогоплательщиков. Но самая большая неприятность для Марин Ле Пен даже не в том. Что они может оказаться за бортом французской политики ближайший пять лет, а еще и в том, что она это время может провести за решеткой. Правда тюремное заключение может не растянуться на 5 лет. 3 из 5 она проведет. Также депутату грозит штраф в размере 300 тысяч евро.

Уточняется, что суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет. Двенадцать помощников, проходивших по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате. Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро.

Отмечается, что следствию удалось установить, что Ле Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были трудоустроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату, хотя в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию.

Среди таких помощников оказались телохранитель и глава аппарата Марин Ле Пен Тьерри Лежье и Катрин Гризе.

Расследование, которое с 2014 года проводило Европейское управление по борьбе с мошенничеством, независимый следственный орган Европейского союза (ЕС), показало, что Гризе провела всего 740 минут в Европейском парламенте, когда должна была выполнять роль помощницы в период с октября 2014 года по август 2015 года. Обвинение считает, что она в основном выполняла функции главы канцелярии в штаб-квартире партии "Национальный фронт" в Нантере.

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Источник: https://www.lemonde.fr/politique/live/2025/03/31/en-direct-jugement-de-marine-le-pen-dans-le-proces-des-assistants-parlementaires-du-fn-suivez-la-decision-de-justice-et-posez-vos-questions_6588724_823448.html?#id-2279318
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