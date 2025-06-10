Теперь может быть не до Украины: к какому важному шагу готовится Макрон

Франция может погрузиться во внутренние проблемы, ведь в стране назревает политический кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения новых досрочных парламентских выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я бы не хотел, чтобы произошел очередной роспуск (парламента – ред.), но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий", — сказал Макрон, находясь с визитом в Ницце, где он участвует в конференции ООН по вопросам океанов.

Французский лидер предупредил, что очередной роспуск парламента возможен, если политические силы начнут блокировать движение Франции вперед.

"Политические партии, которые способны сформировать большинство в Национальном собрании (в нижней палате парламента – ред.), должны продемонстрировать, что могут работать вместе — так, как это делают наши соседи. Именно в этом заключается суть демократии в периоды, когда страна разделена", — добавил президент.

По данным СМИ, слова Эммануэля Макрона о возможности роспуска парламента прозвучали спустя год после предыдущего аналогичного шага, на который он пошел в попытках укрепить свою власть.

Читайте также на портале "Комментарии" — из Музея Гревен в центре Парижа похитили восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщают медиа, к инциденту причастны несколько человек, назвавших себя экологическими активистами Greenpeace.

По сообщению полиции, две женщины и один мужчина вошли в музей под видом туристов, после чего воспользовались аварийным выходом, чтобы вынести фигуру. Впоследствии мужчина, представившийся членом Greenpeace, связался с музеем и признался в воровстве.



