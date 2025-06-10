Теперь может быть не до Украины: к какому важному шагу готовится Макрон

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Кравцев Сергей
Франция может погрузиться во внутренние проблемы, ведь в стране назревает политический кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения новых досрочных парламентских выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Французский лидер предупредил, что очередной роспуск парламента возможен, если политические силы начнут блокировать движение Франции вперед.
По данным СМИ, слова Эммануэля Макрона о возможности роспуска парламента прозвучали спустя год после предыдущего аналогичного шага, на который он пошел в попытках укрепить свою власть.
Читайте также на портале "Комментарии" — из Музея Гревен в центре Парижа похитили восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщают медиа, к инциденту причастны несколько человек, назвавших себя экологическими активистами Greenpeace.
По сообщению полиции, две женщины и один мужчина вошли в музей под видом туристов, после чего воспользовались аварийным выходом, чтобы вынести фигуру. Впоследствии мужчина, представившийся членом Greenpeace, связался с музеем и признался в воровстве.
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