Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, несмотря на свои предварительные заявления, не откажется от поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Le Parisien .

Жан-Ноэль Барро (фото из открытых источников)

Барро подчеркнул, что Трамп "слишком мудр, чтобы пойти на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет".

По мнению министра, такой шаг мог бы иметь серьезные последствия для Европы и всего мира.

(Трамп. — ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это бы закрепило право сильнейшего, что имело бы очень серьезные последствия для Европы и других регионов мира ," — добавил Барро.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине. Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки.

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши".

