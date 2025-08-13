Президент США Дональд Трамп заявил, что все вопросы, связанные с территориями, могут обсуждаться только с участием Украины. В ходе переговоров с Владимиром Путиным он намерен добиваться прекращения огня. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

В комментарии французским СМИ по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров с Трампом и его командой Макрон отметил, что одной из ключевых целей американского президента на предстоящих переговорах с Путиным является установление режима тишины.

"Трамп сообщил, что во время встречи с Путиным будет добиваться прекращения огня в Украине", — подчеркнул Макрон.

Кроме того, президент Франции подчеркнул, что, по словам Трампа, решение любых территориальных вопросов возможно исключительно при участии украинской стороны.

"Он (Трамп, — ред.) подчеркнул, что все территориальные вопросы могут решаться только при участии Украины", — добавил Макрон после разговора с американским лидером.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чего ждать Киеву после встречи Трампа и Путина . Президент Украины Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники используют встречу с Трампом перед саммитом в среду, чтобы наметить красные линии.

Кошмар Украины состоит в том, что президент США Дональд Трамп использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув военное урегулирование, которое передаст Киеву, пишет издание Politico. Озвученные красные линии, как надеется Зеленский и лидеры ЕС, удержат Путина от использования соглашения с Трампом как возможности перегруппироваться и продолжить достижение своей главной цели — не захват части восточной Украины, а уничтожение независимого, демократического украинского государства.