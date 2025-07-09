Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles решительно отверг требование Кремля по демилитаризации Украины. По его словам, такое условие, которое Москва продвигает как предпосылку для завершения войны, абсолютно неприемлемо для Парижа.

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В преддверии саммита стран "коалиции желающих", оказывающих военную поддержку Украине, Лекорню четко обозначил позицию Франции. Он подчеркнул, что без украинской армии говорить о настоящей безопасности невозможно.

"Демилитаризация Украины — это наша красная линия. Мы должны быть последовательными: если Украина пока не в НАТО, это не значит, что она должна остаться без средств обороны", — отметил министр.

По оценке Лекорня, ситуация на фронте остается напряженной, хотя и стабильной. Он подчеркнул, что у Украины есть право на собственную обороноспособность, поскольку от этого направления зависит безопасность всего европейского региона. Париж убежден, что без сильной украинской армии не может быть стабильного мира.

На фоне очередных угроз со стороны РФ, Франция продолжает поддерживать усилия ЕС по усилению давления на Кремль. В частности, как ранее заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, Евросоюз готовит новый пакет санкций, который станет самым жестким с самого начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Как уже писали "Комментарии", Россия как страна-агрессор значительно нарастила производство военной техники и вооружения — как для авиаударов по Украине, так и для штурмовых операций на фронте. Однако, по мнению российского экономиста, доктора экономических наук Игоря Липсица, это не признак силы, а скорее проявление отчаяния и финансовой нестабильности.