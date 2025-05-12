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У Макрона жестко поставили на место российских пропагандистов: что произошло

В Елисейском дворце опубликовали два фото из поезда, которым европейские лидеры путешествовали в столицу Украины 10 мая

сегодня, 08:35
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Клименко Елена

В Офисе президента Франции отреагировали на очередные фейки, распространяемые российскими пропагандистами. На этот раз они обсуждали путешествие лидеров "коалиции решительных" в Киев.

У Макрона жестко поставили на место российских пропагандистов: что произошло

Фото: УНН

Представители канцелярии Макрона опубликовали два фото из поезда, которым европейские лидеры путешествовали в столицу Украины 10 мая, вместе с объяснениями.

"Это салфетка, а не наркотик", — высмеяли фейки российских пропагандистов в канцелярии Макрона.

Второе фото показывает европейских лидеров, а подпись к изображению звучит так: "это европейское единство, направленное на достижение мира".

В своем сообщении Елисейский дворец прокомментировал, что когда европейское единство становится неудобным для врагов Франции, они переходят к манипуляциям и даже обычную салфетку пытаются выдать за наркотик.

Ранее российские медиа распространяли фальшивые новости о "пакетике с белым порошком" и "ложечке для кокаина", якобы найденных в поезде, которым ехали Макрон, Мерц и Стармер, и заявляли, что эти предметы якобы использовали европейские политики во время поездки в Киев.

Портал "Комментарии" писал , что во время визита в Киев 10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон совершил утренний звонок лидеру США Дональду Трампу, чтобы обсудить согласованную позицию по поводу требований к Кремлю о прекращении огня. Об этом сообщает Politico, а также сам французский президент в соцсети X. По информации издания, звонок состоялся во время трехчасовой встречи европейских лидеров в Мариинском дворце. Тогда Макрон предложил позвонить по телефону Трампу лично.



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