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В МИД Франции прокомментировали удар ракетой «Рубеж» по Украине

В МИД Франции говорят, что пока нет информации о том, что РФ ударила именно межконтинентальной ракетой

сегодня, 17:33
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Ткачик Олеся

Франция пока не подтверждает информацию об использовании Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время ракетной атаки на Украину 21 ноября. Если это подтвердится, это может свидетельствовать о новом уровне эскалации со стороны Кремля. Об этом заявил спикер МИД Франции Кристоф Лемуан, сообщает AFP.

В МИД Франции прокомментировали удар ракетой «Рубеж» по Украине

Франция

"Париж пока не подтверждает этот запуск, но если он будет доказан, это станет чрезвычайно серьезным событием, демонстрирующим продолжение эскалационной политики России", — отметил Лемуан.

Французский МИД сейчас воздерживается от комментариев по поводу возможной реакции на этот инцидент.

Кроме того, спецслужбы Великобритании также активно изучают сообщения о возможном запуске МБР по Днепру. Об этом рассказал спикер британского премьера Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.

"Это мимолетный процесс, и я не хочу опережать наших спецслужб. Однако, если информация подтвердится, это будет очередным примером серьезного и эскалационного поведения России, которое лишь укрепит нашу решимость", — заявил спикер.

В то же время, западное чиновник, комментируя ситуацию для ABC News, высказал предположение, что российская атака 21 ноября не выглядела как удар с применением межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, вероятнее всего, была использована другая баллистическая ракета.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщали, что при обстреле территории Украины Россия могла использовать МБР. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отказался давать объяснения, переадресовав вопрос в Министерство обороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему РФ ударила ракетой "Рубеж" именно по Днепру.




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