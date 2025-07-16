В Париже быстро оправдались за отказ поставлять оружие Украине: что заявили

Франция решила не приобщаться к плану закупки американского вооружения для нужд Украины, о котором идет речь в инициативе, поддержанной частью европейских союзников. Впрочем, официальный Париж отмечает, что сохраняет курс в поддержку Киева через альтернативные механизмы, в частности, поставки оружия от европейских производителей.

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Как сообщает французское издание Le Monde, об этом заявила представитель правительства Франции Софи Примас. Комментируя публикацию Politico, утверждающую, что Франция не будет участвовать в американско-европейской оборонной схеме, Примас пояснила, что стратегическая цель Парижа – сделать ставку на собственную военно-промышленную базу и производство партнеров по ЕС.

"Мы поддерживаем вооружение Украины, но в то же время стремимся, чтобы эта помощь осуществлялась через европейские цепи поставок. Это наш приоритет", — подчеркнула она, избегая прямого подтверждения или опровержения информации о якобы "отказе" от американских закупок.

Напомним, недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп озвучил идею крупного соглашения с Европой: США готовы предоставить Украине до 17 батарей систем Patriot вместе с боекомплектом, артиллерией и ракетами для самолетов при условии, что затраты на это возьмут на себя страны ЕС.

Однако часть государств уже выразила скепсис по поводу такой схемы. В частности, Чехия, Венгрия, Франция и Италия заявили, что не будут участвовать в закупках американского оружия в рамках предложенного формата. Это подчеркивает рост разногласий во взглядах внутри НАТО относительно формата военной поддержки Украины.

Как уже писали "Комментарии", страны НАТО, владеющие зенитно-ракетными системами Patriot, готовятся к важной встрече, целью которой является поиск путей укрепления украинской противовоздушной обороны. Как сообщает журналистка агентства Reuters Клауда Таниос в соцсети X, заседание должно состояться уже на следующей неделе.