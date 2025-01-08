В парламенте Франции раскритиковали Макрона из-за призыва к Украине о "реалистических дискуссиях"

Французские депутаты-социалисты выразили обеспокоенность из-за комментариев президента Эммануэля Макрона, который призвал украинцев к "реалистичным дискуссиям по территориальным вопросам" с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта.

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Социалистической партии Франции.

"Эти слова, произнесенные в неподходящий момент и содержащие сомнительные намеки, вызывают у депутатов серьезную обеспокоенность", – говорится в документе.

Политики призвали Макрона воздержаться от таких высказываний, которые могут негативно отразиться на международных отношениях. Они подчеркнули, что "невозможно согласиться с аннексией украинской территории с Россией".

"Мы должны соблюдать международное право, которое является нашим единственным ориентиром. Только Украина имеет право решать, вести ли переговоры, и на каких условиях", – говорится в заявлении.

Депутаты также подтвердили, что Франция полностью поддерживает украинское сопротивление и территориальную целостность страны.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку украинскому сопротивлению, чтобы Украина могла восстановить полный суверенитет на своих международно признанных границах 1991 года, в частности, включая Крым и Донбасс", – добавили они.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистические дискуссии " по территориальным вопросам. При этом лидер Франции уточнил, что Запад окончательно потеряет доверие, если согласится на компромисс из-за усталости от войны. Во время ежегодной встречи французских послов глава Франции призвал украинцев "вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам". Ведь, по его мнению, "только они могут их вести", чтобы разрешить конфликт, вызванный российским вторжением в 2022 году.