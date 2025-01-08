logo

BTC/USD

94870.80

ETH/USD

3328.46

LTC/USD

101.45

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция В парламенте Франции раскритиковали Макрона из-за призыва к Украине о "реалистических дискуссиях"
commentss НОВОСТИ Все новости

В парламенте Франции раскритиковали Макрона из-за призыва к Украине о "реалистических дискуссиях"

Политики призвали Макрона воздержаться от таких высказываний, которые могут негативно отразиться на международных отношениях.

8 января 2025, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Французские депутаты-социалисты выразили обеспокоенность из-за комментариев президента Эммануэля Макрона, который призвал украинцев к "реалистичным дискуссиям по территориальным вопросам" с Россией для достижения мирного урегулирования конфликта.

В парламенте Франции раскритиковали Макрона из-за призыва к Украине о "реалистических дискуссиях"

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Социалистической партии Франции.

"Эти слова, произнесенные в неподходящий момент и содержащие сомнительные намеки, вызывают у депутатов серьезную обеспокоенность", – говорится в документе.

Политики призвали Макрона воздержаться от таких высказываний, которые могут негативно отразиться на международных отношениях. Они подчеркнули, что "невозможно согласиться с аннексией украинской территории с Россией".

"Мы должны соблюдать международное право, которое является нашим единственным ориентиром. Только Украина имеет право решать, вести ли переговоры, и на каких условиях", – говорится в заявлении.

Депутаты также подтвердили, что Франция полностью поддерживает украинское сопротивление и территориальную целостность страны.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку украинскому сопротивлению, чтобы Украина могла восстановить полный суверенитет на своих международно признанных границах 1991 года, в частности, включая Крым и Донбасс", – добавили они.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистические дискуссии " по территориальным вопросам. При этом лидер Франции уточнил, что Запад окончательно потеряет доверие, если согласится на компромисс из-за усталости от войны. Во время ежегодной встречи французских послов глава Франции призвал украинцев "вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам". Ведь, по его мнению, "только они могут их вести", чтобы разрешить конфликт, вызванный российским вторжением в 2022 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parti-socialiste.fr/nous_appelons_le_president_de_la_republique_a_se_garder_de_propos_qui_ne_font_que_degrader_nos_relations_internationales
Теги:

Новости

Все новости