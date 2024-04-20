В Украине не будет ПВО, как в Израиле: Макрон назвал причину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны, похожую на израильскую, поскольку это окажется затратным как в плане ресурсов, так и в плане потраченного времени. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", – сказал президент Франции, добавив, что ресурсы и возможности европейских союзников ограничены.

Эммануэль Макрон напомнил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями, вложив в это много средств.

Вместе с тем, в ответ на длительные призывы Украины передать больше систем противовоздушной обороны для защиты гражданской и критической инфраструктуры западные союзники обязались работать над этим вопросом.

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