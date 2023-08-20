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В Украине ответили на скандальное заявление бывшего президента Франции

Сценарий окончания войны предполагает выход ВСУ на границы 1991 года, напомнил Михаил Подоляк.

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель ОП Михаил Подоляк дал жесткий комментарий относительно скандального заявления бывшего французского президента Франции Николя Саркози, предлагающего нашей стране идти на уступки РФ по прекращению военного вторжения.

В Украине ответили на скандальное заявление бывшего президента Франции

Николя Саркози (фото из открытых источников)

Во время эфира на канале FreeДом советник президента подчеркнул, что экс-президент теперь не представляет так называемую западную "политическую элиту" и есть приговор суда по его коррупционной статье, сейчас он очевидно стал лоббистом страны-агрессорки России.


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"Он призывает мир отказаться от международного права, признать, что тот, кто сильный, кто готов отрезать головы детям, тот будет доминировать. То есть Саркози призывает Россию продолжить максимально жестокую геноцидную войну в Украине. Своими заявлениями он говорит [России]: "Вы режьте их пока, убивайте украинцев, а мы дожмем, чтобы они согласились вам проиграть". Вот такой прямой перевод", — говорит Михаил Подоляк.

При этом представитель ОП еще раз напоминает, что по сценарию окончания военного вторжения предусмотрено, что украинские силы должны выйти на границы 1991 года. Подоляк добавляет, что озвучивая тему возможного компромисса России, добавляют надежды для возможности "сохранения лица".

Перед этим заявлением бывший французский президент отметил, что надеется на дипломатию, потому что это единственная возможность для завершения конфликта в нашей стране и убежден, что без компромиссов не обойтись.

Вспоминая о "спорных территориях на Востоке и Юге Украины", политик подчеркнул, что "все будет зависеть от ситуации" на земле".

Как он сказал, возможный выход для решения этой проблемы – это проведение "референдумов под строгим международным контролем", потому что "замороженный конфликт обязательно приведет к началу нового горячего конфликта".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы британская разведка назвала новый способ атак по территории России.



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