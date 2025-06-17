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Верит ли еще Макрон, что США поддержат дальнейшие санкции против России

Президент Франции рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него еще есть надежда, что Вашингтон может поддержать ужесточение санкций против России, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее предполагал обратное. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Верит ли еще Макрон, что США поддержат дальнейшие санкции против России

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон сказал, что у него состоялся разговор с Трампом. Ключевой темой было усиление санкционного давления против России. Тогда якобы он услышал от своего американского коллеги заверения, что Вашингтон готов к действиям. Такую позицию озвучил Макрон, выступая перед журналистами в кулуарах саммита G7 в Канаде.

"Он ответил достаточно позитивно", – сказал Макрон.

При этом французский лидер добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет стоять на пути новых американских санкций, которые предлагаются законодателями-республиканцами. 

"Это очень хорошая новость для меня", – добавил Макрон.

Комментарии французского президента появились после того, как Трамп в понедельник предположил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, поскольку европейцы должны "сделать это первыми" и "санкции стоят нам много денег". После этого Трамп покинул встречу в Кананаскисе на день раньше, а это значит, что он пропустит запланированную на вторник встречу G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны G7 согласились снизить верхний предел цены на российскую нефть – ключевую санкцию, направленную на военную казну Путина – с $45 до $60. Макрон приветствовал это предложение.

"Если в ближайшие недели европейцы и американцы совместно введут эти санкции, ситуация действительно изменится, потому что способность российской экономики сопротивляться действительно будет поставлена под сомнение", – сказал Макрон.

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Источник: https://www.politico.eu/
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